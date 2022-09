Recriação "leva" Santo António e Mártires de Marrocos ao Mosteiro de Grijó

Depois de um primeiro espetáculo muito aplaudido, na noite de sexta-feira, as "Lides de Gaia" regressam ao Mosteiro de Grijó pelas 21.30 horas de hoje. A recriação histórica está integrada nas comemorações dos 1100 anos deste mosteiro, promovidas pela Paróquia S. Salvador de Grijó.

Os contornos da morte de D. Rodrigo Sanches, infante que morreu em combate no ano de 1245, nas proximidades do mosteiro, a vida de Santo António e dos Mártires de Marrocos, são o mote para o espetáculo que tem uma última apresentação este sábado à noite.

Com a imponente fachada do mosteiro como cenário, o público tem oportunidade de assistir às cuidadas e minuciosas recriações, a cargo da "Década de Sonhos", companhia responsável por alguns dos mais importantes espetáculos da Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira.

As "Lides de Gaia" desta noite prometem cativar a atenção dos espectadores ao longo de todo o enredo onde se consegue, de forma harmoniosa, construir uma ligação de acontecimentos históricos distintos envolvendo Rodrigo Sanches, Santo António e os Mártires de Marrocos.

A organização é da Paróquia S. Salvador de Grijó e conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e União de Freguesias de Grijó e Semonde.

"O Mosteiro de Grijó ocupou um lugar relevante na história civil e eclesiástica de Portugal, não havendo quase nenhuma freguesia ou região douro-vouguense que não tenha a sua vida ligada direta ou indiretamente a esta congregação religiosa", referiu, ao JN, o professor João Sousa.

"A história de Grijó está intimamente ligada à do seu principal monumento que na sua longa história presenciou ou foi palco dos principais acontecimentos", lembrou João Sousa.

D. Rodrigo Sanches, cuja morte é retratada no espetáculo deste sábado à noite, está intimamente ligado à história deste mosteiro.

O túmulo do filho bastardo de D. Sancho I, foi construído por escultores das oficinas de Coimbra, por encomenda da irmã D. Constança Sanches cerca de 1263-1264. Inicialmente colocado na Capela de Santa Maria Maior, foi transferido e embutido num arcossólio do Claustro no século XVII.

A partir de julho de 2013 foi removido do arcossólio e colocado numa capela do Claustro do Mosteiro, "podendo admirar-se as quatro faces do monumento na sua plenitude".

O túmulo pode ser ponto de partida para uma visita a este mosteiro. Além das muitas peças de arte sacra mais antigas, o também é rico em arte contemporânea. Destacam-se os vitrais do mestre Júlio Resende, que representam a Trindade e a Criação. A escultura de Irene Vilar, que representa o Menino Jesus Salvador do Mundo no colo da sua mãe, junto à entrada da igreja para assinalar o Jubileu, no ano 2000.

"Do ponto de vista histórico, o mosteiro possui um valor assinalável. Os seus vestígios e documentos existentes nos vários arquivos contam mais de mil anos de História", referiu o professor João Sousa.