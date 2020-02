"Reorganização de funcionamento" evita que escola de Gaia feche às 15 horas

Hoje às 12:21 Facebook

A Escola Básica D. Pedro I, em Gaia, já não vai fechar a partir das 15 horas desta quarta-feira devido à falta de funcionários, como tinha sido anunciado pela Direção. Numa reunião com a DGEstE, ficou definida uma "reorganização do funcionamento" que, segundo o Ministério da Educação, permitirá manter o horário integral.

"Na reunião desta manhã, que juntou a DGEstE [Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares], a direção da escola e representantes da Associação de Pais, foi definida a distribuição horária que garante o funcionamento da escola, o qual será reforçado quando os procedimentos concursais de novembro, da responsabilidade da escola, tiverem terminado", frisa um comunicado da tutela.

"Tal como o Ministério da Educação referiu, foram sempre dadas as respostas ajustadas às situações apresentadas, como é o caso da atribuição de um funcionário com vínculo permanente em março do ano passado, e respetivo acesso à bolsa de recrutamento para suprir ausências, bem como como, em novembro, novo reforço de horas para complementar, igualmente, as ausências de trabalhadores que se encontravam de baixa. Deste modo, os serviços do Ministério da Educação responderam atempadamente às necessidades que foram sendo identificadas", assegura o mesmo texto.

A Escola Básica D. Pedro I, em Canidelo, Gaia, tem mais de mil alunos do 5.º ao 9.º ano e debate-se há muito tempo com a falta de funcionários. Alegando que não era possível garantir a segurança dos estudantes, a Direção informou que, a partir desta quarta-feira, a escola passaria a encerrar às 15 horas.

O Ministério da Educação reitera que bastou uma "reorganização do funcionamento", para evitar essa medida.