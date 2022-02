Retomadas buscas para encontrar jovem desaparecido no mar

JN/Agências Hoje às 09:58 Facebook

Twitter

Partilhar

As buscas para encontrar um jovem de nacionalidade ucraniana que, na terça-feira, desapareceu no mar, na Praia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, recomeçaram esta quarta-feira cerca das 8.30 horas.

Na operação estão envolvidos os Bombeiros Sapadores de Gaia, o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e a Capitania dos Portos de Douro e Leixões, com 17 homens, três embarcações e uma viatura, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, além da vítima que se encontra desaparecida, foram resgatadas da água mais duas pessoas que se encontravam em dificuldades.

Em comunicado, a Autoridade Marítima refere que "o alerta foi recebido cerca das 16.50 horas, de terça-feira, através dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, a informar que se encontravam duas pessoas em dificuldades na água, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e da Estação Salva-vidas da Foz do Douro".

À chegada ao local, "constatou-se que uma das pessoas, um jovem de nacionalidade ucraniana, tinha sido resgatado para terra por surfistas que se encontravam nas proximidades, tendo sido de seguida transportado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões para uma unidade hospitalar", esclarece.

No local, os elementos da Estação Salva-vidas procederam também ao resgate de um dos surfistas que ficou em dificuldades na água, transportando-o posteriormente para a marina do Douro, não tendo sido necessário prestar assistência médica.

A Autoridade Marítima acrescenta que, "segundo o que foi possível apurar junto das vítimas, um outro jovem de nacionalidade ucraniana estaria desaparecido na água, tendo sido de imediato iniciadas as operações de busca por parte dos elementos da Estação Salva-vidas e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, por via marítima, e pelos elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, por terra".

PUB

As vítimas estariam a banhos quando entraram em dificuldades na água, tendo uma delas desaparecido.

As buscas, coordenadas pelo Oficial Adjunto do Capitão do Porto do Douro, foram interrompidas ao final do dia de terça-feira e retomadas esta quarta-feira ao início da manhã, tendo sido realizadas ações de patrulhamento no local durante a noite.