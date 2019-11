Roda da Praça de Natal em Gaia bloqueou por segurança

Célia Soares Hoje às 21:56 Facebook

Situação ocorreu ao final da tarde deste sábado. Bombeiros resgataram 41 pessoas das cabines. Não houve feridos.

Pouco passava das 18 horas deste sábado quando a roda gigante da Praça de Natal de Gaia ficou bloqueada, com 41 passageiros no interior das cabines. Por motivos de segurança, foram acionados os meios de socorro e as pessoas foram retiradas, numa operação que demorou cerca de uma hora, com a ajuda dos bombeiros.

"Após o alerta, foram mobilizados os meios adequados a este tipo de operação, tendo sido mobilizada uma equipa de salvamento em grande ângulo, uma equipa de resgate e a uma autoescada", revelou ao JN Nélson Viana, adjunto técnico do Comando dos Sapadores de Gaia, adiantando que "a operação de resgate decorreu durante uma hora, com normalidade". No local, todas as vítimas foram avaliadas pelos bombeiros e pelos médicos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação​​​​​​ (​VMER), mas ninguém necessitou de ser transferido ao hospital.

Ao JN, o vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, assegurou que na sexta-feira "a roda foi inspecionada pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)", tendo-se verificado que "cumpria todos os requisitos" para poder funcionar com normalidade. Segundo o representante da Autarquia, tratou-se de uma medida preventiva e "nunca esteve em causa a segurança da roda". Patrocínio Azevedo avançou ainda que este domingo, por volta das 8 horas, a roda gigante será novamente inspecionada pelo ISQ, acreditando que o equipamento pode voltar a funcionar ainda durante o dia.