Roda da Praça de Natal em Gaia já reabriu

A roda gigante da Praça de Natal, em Gaia, reabriu este domingo, por volta das 12 horas, após ter bloqueado por suspeitas de uma anomalia mecânica, que não se confirmaram.

A roda gigante ficou bloqueada no final da tarde de sábado, com 41 pessoas no interior das cabines. Por motivos de segurança, foram acionados os meios de socorro e as pessoas foram retiradas, numa operação que demorou cerca de uma hora, com a ajuda dos bombeiros.

De acordo com fonte da Câmara de Gaia, o equipamento foi inspecionado, na manhã deste domingo, pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, não tendo sido detetada qualquer anomalia mecânica.