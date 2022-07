Santa Bárbara ralhou mas S. Pedro ganhou

Chuva e trovoada chegaram a ameaçar a festa de manhã, mas à tarde procissão do santo padroeiro dos pescadores juntou milhares na Afurada.

Este domingo amanheceu com um grande dilúvio e trovoada, mais parecendo que Santa Bárbara queria roubar o protagonismo da festa e não deixar sair a procissão na Afurada, Gaia. Mas o padroeiro era S. Pedro e logo tratou de trazer bom tempo à tarde para milhares de fiéis o venerarem.



"Vai ser um dia abençoado, porque é a procissão de S. Pedro, padroeiro de toda a classe piscatória da Afurada", garantiu ao JN Fátima Nunes, 66 anos, visivelmente orgulhosa ao ver os netinhos, Dinis e Santiago, de quatro anos, vestidos de pescador, tal como o avô.



Mais à frente, na Rua 27 de fevereiro, ainda com muita gente a comer sardinhas assadas, Maria Emília, com o brilho das vestes do Rancho Folclórico da Afurada, não escondia a emoção da família voltar a levar o andor de S. Marcos. "Já o fazemos há muitos anos, está no sangue", confessou.



À porta da casa do irmão, com painéis de S. Marcos estendidos na varanda, Mirreille, contava que é a forma que têm de homenagear o agora "patriarca" da família, Marcos [como o pai] Manuel, 60 anos, também ele pescador.



Uma tradição que envolve toda a família, uma vez que para levar o andor "são precisas seis pessoas, mas será preciso o dobro para se irem revezando", explicou Mirreille.

É que a procissão une a Afurada de baixo à Afurada de cima, num percurso íngreme que leva cerca de três horas.



De casa, onde estará "em direto" a mostrar o cortejo às filhas, Marisa e Paula, emigradas em Inglaterra e na Alemanha, e a atirar flores ao padroeiro, Marcos irá depois até ao seu barco, o "Trevo da felicidade", de onde apitará mal o andor de S. Pedro fique virado para o mar. "É arrepiante!", disse Mirreille, ciente que não iria conseguir conter as lágrimas.



Ontem, no dia em que todos os caminhos iam dar à Igreja Paroquial da Afurada, muitos foram os que não resistiram e de telemóvel nas alturas fotogravam o andor de S. Pedro - de antúrios e rosas vermelhas e orquídeas verdes - ainda antes da procissão sair.

A festa, que esta semana levou milhares até à vila piscatória, termina hoje com a atuação de Augusto Canário, às 22 horas, e com o fogo de artifício à meia-noite.