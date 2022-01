São Gonçalo volta a não sair às ruas de Gaia

Miguel Amorim Hoje às 18:29 Facebook

A festa de São Gonçalo, em Gaia, que se realizaria no domingo, foi cancelada. Fica sem efeito, como aconteceu no ano passado. De ambas as vezes, o impedimento tem a ver com a pandemia. Mas a organização propõe o adiamento para outra data, ainda em 2022, quando o estado sanitário do país o permitir. A ideia foi sugerida à Câmara Municipal e terá que contar com a anuência de Jorge Duarte, pároco de Mafamude.

"Dois anos sem celebrar o São Gonçalo é muito tempo. Em função da evolução da pandemia, poderemos festejar mais tarde. Em março, abril ou maio. Não temos pressa", referiu Agostinho Gomes, presidente da Associação Recreativa Os Mareantes do Rio Douro, entidade que divide a organização da festa com a Comissão Antiga da Rasa e a Nova Comissão da Rasa, ambas de Mafamude.

Oficializada a decisão, este fim-de-semana não se ouvirá o rufar dos bombos e das caixas dos Mareantes em Gaia, na tradicional arruada que, em tempos normais, costuma atrair famílias e muita juventude, naquele que seria um dos primeiros eventos festivos do ano.