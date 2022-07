Sapadores de Gaia no dispositivo nacional de combate aos incêndios

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou na tarde desta sexta-feira que os Sapadores de Gaia podem vir a fazer parte do dispositivo nacional de combate aos incêndios. Uma novidade deixada durante a cerimónia que marcou a elevação da corporação, até agora companhia, ao estatuto de batalhão.

O governante referiu que se trata de uma decisão concertada com a Secretaria de Estado da Proteção Civil e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. "Entendemos que a vossa prontidão, a vossa capacidade e as vossas qualificações devem também estar ao dispor, em momentos em que se justifique, do dispositivo nacional de combate aos incêndios", referiu José Luís Carneiro aos elementos do agora designado Batalhão de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, numa cerimónia que decorreu junto ao edifício da Câmara.

Para o ministro, será uma forma de contar com "o conhecimento na prestação de um serviço a todo o país e, por essa via, contribuir para fortalecer" a capacidade de intervenção do batalhão, tendo em conta que se trata de uma corporação com larga experiência no combate a fogos florestais. Assim, os Sapadores de Gaia poderão fazer parte do dispositivo nacional, em circunstâncias como as que o país viveu nos últimos dias e na proporção que a proteção civil nacional considere adequada.