Sapadores de Gaia vão ter posto no Centro Histórico

Reforço dos meios é um dos objetivos da passagem da companhia a batalhão, que acontecerá em breve. Está a ser dada formação a 32 novos recrutas, mas preveem-se mais entradas.

Quando se consumar a passagem dos Sapadores de Gaia de companhia a batalhão, o que está previsto para breve, a corporação passará a contar com dois postos avançados: um no Centro Histórico e outro numa zona rural do concelho, numa freguesia ainda a definir. O quartel, na Avenida Vasco da Gama, em Oliveira do Douro, continuará a ser a base.

Numa altura em que está a ser dada formação a 32 novos recrutas, a intenção de reforçar os equipamentos foi confirmada, ao JN, pela Autarquia. Foi pedido um parecer à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente à passagem a batalhão e aguarda-se pela resposta, mas a última decisão caberá à Câmara de Gaia e à Assembleia Municipal. Prevê-se que em poucos meses o processo esteja fechado.