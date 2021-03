Sapadores numa fona em Gaia

Almiro Ferreira Hoje às 22:24 Facebook

Em menos de duas horas, os Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia foram chamados nesta noite de quinta-feira a combater dois incêndios urbanos, em Canidelo e S. Félix da Marinha. Os fogos foram dominados rapidamente. Não há feridos.

O primeiro alerta soou no batalhão de Gaia às 19.40 horas e mobilizou três viaturas e 10 operacionais para o incêndio deflagrado no terceiro andar de um prédio da Rua das Eiras, em Canidelo.

Segundo fonte dos Voluntários de Coimbrões, que se juntaram aos Sapadores, à chegada dos socorros houve só que proceder ao rescaldo e ventilação do apartamento, uma vez que os moradores, com a ajuda de vizinhos, tinham já dominado as chamas, deflagradas num exaustor de cozinha.

Acometidos por ataques de ansiedade, dois moradores foram assistidos no local. Não sofreram ferimentos e não cuidaram de assistência hospitalar.

A operação foi dada por concluída às 20.40 horas e, nem decorrida meia hora, o alarme voltou a tocar nos Sapadores de Gaia. Eram 21.04 horas quando saíram quatro viaturas e 11 bombeiros para o fogo numa garagem, em S. Félix da Marinha.

O fogo foi rapidamente extinguido. Às 21.40 horas, os bombeiros concluíram a ventilação do local e encerraram a operação. Não há relato de feridos.