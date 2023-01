Serviço no apeadeiro da Madalena suspenso no sentido Porto-Aveiro

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

O serviço de passageiros no apeadeiro da Madalena, em Vila Nova de Gaia, na Linha do Norte, está suspenso no sentido Porto-Aveiro devido a estragos causados pelo mau tempo.

De acordo com fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP), os estragos foram causados devido à chuva que caiu nos últimos dias, danificando os acessos e a plataforma provisória atualmente em utilização no local, devido às obras de remodelação da Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia.

Assim, "por razões de segurança", o serviço de passageiros na plataforma, no sentido Porto - Aveiro, foi suspenso.

Para já, adiantou a mesma fonte, não há previsões para a reposição do serviço.

As obras atualmente em curso na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia, no valor de 55,3 milhões de euros, deverão estar concluídas no início de 2023, disse fonte oficial da IP à Lusa no dia 4 de novembro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou no domingo o distrito do Porto em alerta vermelho devido à precipitação intensa. Em igual situação estiveram os distritos de Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.