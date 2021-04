Solução para o teleférico de Gaia passa por integrar Andante

Adriana Castro Hoje às 14:19 Facebook

Empresa vive situação económica grave, mas Câmara de Gaia não resgata a concessão. Bilhética intermodal chamaria mais passageiros, porque baixaria bastante o tarifário.

A sobrevivência do teleférico de Gaia, com a operação suspensa desde dezembro e numa situação financeira difícil - a concessionária já foi obrigada a recorrer à Banca -, pode passar pela sua integração na rede Andante, bilhética usada nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto. Isso permitiria aumentar o número de passageiros, devido à redução substancial dos preços atuais, que afasta muitos dos potenciais clientes. Apesar da grave situação da empresa, a Câmara de Gaia não vai resgatar a concessão.

Foi a própria Telef quem o pediu à Autarquia, segundo o Jornal de Negócios, que também revelou o recurso a "financiamento bancário" para enfrentar as dificuldades financeiras. A Câmara poderia resgatar a concessão a partir de 1 de abril, altura em que o contrato celebrado fez dez anos.