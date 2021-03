Souto Moura assina "hotel de charme" sob a ponte de Luís I

Almiro Ferreira Hoje às 10:53 Facebook

Projeto de arrojo arquitetónico nascerá nas escarpas em frente ao tabuleiro inferior da travessia do Douro.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) aprovou a construção de um hotel de 14 quartos na escarpa da zona ribeirinha de Gaia, mesmo em frente ao tabuleiro inferior da ponte de Luís I. Na soma da proeza arquitetónica do projeto, assinado por Eduardo Souto Moura, com os prazeres dos sentidos despertados no encanto do velho burgo, o promotor do investimento encontra a escala de glamour para a definição de "hotel de charme".

"Eu desenhei um hotel. Se é de quatro ou cinco estrelas não sei. Se é de charme também não sei. As pessoas é que vão ver", disse ao JN o arquiteto Eduardo Souto Moura, que prefere enaltecer a façanha técnica do projeto "já aprovado pelo DGPC, apesar de todos os constrangimentos".