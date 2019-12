Subida da água do rio Douro afeta habitações no cais do Esteio em Gaia

Hoje às 20:54 Facebook

A subida da água do rio Douro, na marginal de Vila Nova de Gaia, afetou duas casas no cais do Esteio e cobriu os areinhos de Avintes e Oliveira do Douro, indicou o presidente da Câmara local.

"O rio transbordou e há água fora das margens na Afurada e na beira-rio, junto ao cais de Gaia. Os areinhos [de Oliveira do Douro e de Avintes] estão cobertos e há casas afetadas no cais do Esteio", indicou, à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues.

De acordo com o autarca, relativamente às casas afetadas, a água entrou no rés-do-chão das habitações.

No entanto o presidente da Câmara de Gaia garantiu que as pessoas podem permanecer nas suas habitações, uma vez que têm a possibilidade de "se resguardar no primeiro andar".

O rio Douro também transbordou em Arnelas e Crestuma "mas sem risco para pessoas", acrescentou o autarca.

"O alerta possível no momento [cerca das 20:30] é para que as pessoas com casas ou estabelecimentos próximos retirem bens que possam ser afetados e também que se evite fazer turismo de inverno, o turismo de quem gosta de ver as cheias e o mau tempo", apelou.

Do outro lado da margem, no Porto, as águas do Douro galgaram a margem ribeirinha às 17:48, devendo subir mais 1,5 metros até às 22:30.

A passagem da depressão Elsa provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12:00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

O IPMA tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima. Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante a tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.