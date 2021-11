Suspensas buscas pelo homem que terá caído de parapente

JN Hoje às 18:45 Facebook

Esta segunda-feira, ao fim da tarde, foram suspensas as buscas relativas a um homem que, presumivelmente, terá desaparecido no mar, no domingo, entre as praias de Canide Sul e de Salgueiros, em Gaia.

Manifestando estranheza pela situação em causa, o Capitão do Porto do Douro e Leixões, Santos Amaral, afirmou que não tinham sido recebidos quaisquer relatos de desaparecimento por parte de algum familiar ou amigo.

Adiantou que as buscas foram interrompidas e que "só se surgir um novo indício que justifique é que serão retomadas".