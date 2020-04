Symington promove evento online para apoiar a Cruz Vermelha

Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Partilhar um copo de Vinho do Porto com membros da família Symington e contribuir com um donativo para apoiar o trabalho da Cruz Vermelha Internacional é o desafio lançado pela empresa, através do #PortLoversUnite. O encontro digital, que pretende reunir apreciadores de Vinho do Porto de todo o mundo, acontece este domingo, dia 3 de maio, às 15 horas.

O evento digital foi desenvolvido pela Symington Family Estates, com o intuito de dar resposta ao apelo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a angariação de fundos, de forma a garantir a assistência e os serviços de saúde em zonas de conflito, face à emergência provocada pela pandemia da Covid-19.

Para fazer parte desta iniciativa, que vai ser realizada em língua inglesa, os interessados devem registar-se através de um formulário, recebendo depois as instruções para a participação por email. Já para aqueles que, por se encontrarem num outro fuso horário, não possam fazer parte deste encontro, a Symington propõe que, no mesmo dia, realizem o seu donativo e brindem com um copo de Vinho do Porto, partilhando depois a imagem do momento nas redes sociais, com a hashtag #PortLoversUnite. A empresa familiar vai dar também o seu contributo e vai comunicar o total angariado, após o evento.

Os donativos à Cruz Vermelha podem feitos online.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes