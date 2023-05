Obras no tabuleiro superior da Luís I condicionam circulação do metro

O tabuleiro superior da ponte Luís I entra, esta segunda-feira, em obras, o que vai condicionar a circulação do metro na travessia entre Porto e Gaia. A intervenção, que consiste em trabalhos de manutenção, realiza-se à noite e durará duas semanas. Será sentida pelos passageiros, pois vai alterar a frequência de passagem das composições, que passará a ser de 20 minutos.

A intervenção será sempre à noite, a partir das 22 horas, e nos dias úteis (no fim de semana, a operação não registará mudanças). Os passageiros irão sentir diferenças, e deverão estar avisados para isso mesmo, na medida em que os trabalhos da Metro vão mexer com as frequências de passagem.

Ou seja, se em tempos normais, sem obras, a frequência de passagem na ponte Luís I, no horário noturno, é de 10 minutos; com as obras, e o condicionamento da travessia, a frequência passará a ser de 20 minutos. A Metro adianta que o transporte é garantido em veículos duplos, sem necessidade de transbordo.

É acrescentado que entre a meia-noite e o fim da operação, que acontece à 1 hora da madrugada, a frequência também será de 20 minutos, quando, em condições normais, seria de 15 minutos. Nesta faixa horária, a travessia é feita em unidades simples.

Este tipo de trabalhos na ponte tem uma periodicidade anual e realizam-se sempre à noite, de modo a interferirem, o menos possível, nas viagens dos passageiros que utilizam o metro como transporte habitual para atravessarem do Porto para Gaia e vice-versa.