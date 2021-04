Tacho esquecido provoca incêndio numa cozinha em Gaia

Adriana Castro Hoje às 18:19 Facebook

Um incêndio deflagrou na cozinha de uma habitação na Rua de Fernão Mendes Pinto, em Mafamude, Gaia, devido a "um tacho esquecido no fogão". Ninguém ficou ferido.

De acordo com Joaquim Salgueiro, chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores de Gaia, o fogo ficou circunscrito à cozinha, mas provocou grandes estragos em vários eletrodomésticos e móveis.

O fogo deflagrou às 17 horas e os Sapadores de Gaia estiveram no local com quatro carros e 14 homens. A corporação dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões também ajudou no combate ao fogo, com dois carros e sete homens.

O incêndio demorou cerca de uma hora a ficar extinto.