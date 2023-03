Teme ir para a rua com enteado sem autonomia

João Nogueira e Bruna Silva Hoje às 16:08 Facebook

Fernanda Monteiro receia ficar sem teto, depois do senhorio anunciar que não vai renovar o contrato de arrendamento. Com ela, vive o enteado, Nuno Santos, que tem um aneurisma e é incapacitado. Caso está a ser acompanhado pelo Município

Viúva, desempregada e com um familiar doente. Fernanda Monteiro, 57 anos, tem até setembro para arranjar um novo sítio para morar, depois de o senhorio informar que não vai renovar o contrato de arrendamento da habitação onde mora com o enteado, em Gaia. Até aqui, pagou 500 euros de renda, e pouco sobrava para as restantes despesas. Agora, tem medo de não conseguir suportar os valores pedidos por uma casa e ficar sem teto, juntamente com o enteado dependente, Nuno Santos, 42 anos. O caso está a ser acompanhados pelos serviços sociais da Câmara de Gaia.

Em 2020, Fernanda foi surpreendido pelo despejo da casa onde vivia há 12 anos, em Santo Ovídio. O receio de ficar sem teto passou a tomar conta do seu dia a dia. Mas quando se mudou para a casa atual, teve esperança que a situação melhorasse. Porém, o senhorio, ao contrário do esperado, decidiu não renovar o contrato, porque precisa da habitação para a filha. A angústia de se ver sem teto voltou a ensombrar os dias de Fernanda, que se sente "sozinha e sem a ajuda de ninguém, com vontade de desistir".