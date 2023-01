Terreno para unidade de cuidados continuados em Gaia leiloado até dia 26

JN Hoje às 15:31 Facebook

Termina no dia 26 de janeiro o prazo para a apresentação de propostas para comprar o terreno em Canidelo, Gaia, onde deverá ser construída uma unidade de cuidados continuados e paliativos. A parcela, com 4900 m2, fica na Rua Quinta da Bela Vista e tem um palacete, uma capela e anexos. A hasta pública, com abertura das propostas, realiza-se às 9.30 horas de dia 27 de janeiro, Auditório Manuel Menezes de Figueiredo. A ambição é abrir a unidade até 2026.

"Este terreno situa-se a escassas centenas de metros de uma via estruturante que permite o acesso rápido ao Hospital de Gaia e ao Centro de Reabilitação do Norte, o que torna esta localização ideal para a infraestrutura em questão. Considerando a prioridade que o Plano de Recuperação e Resiliência atribui ao alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, entendeu-se que uma hasta pública seria o meio mais célere e eficiente para a concretização deste projeto em Vila Nova de Gaia", explica a Câmara.

O imóvel em causa destina-se "de forma exclusiva e para sempre" para um "equipamento de saúde de cuidados continuados, paliativos, demência e demais valências de saúde mental com acordo de cooperação de saúde pública".

De acordo com a Câmara de Gaia, seis meses depois de celebrada a escritura, quem comprar o terreno terá de apresentar "o projeto de arquitetura com capacidade para 220 camas, manter as fachadas do edifício existente e concluir as obras até 2025, sendo que o equipamento, depois de concluído, deverá estar em funcionamento no prazo de um ano".

No concelho, as áreas dos Cuidados Continuados Integrados e dos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental permanecem sem resposta. Uma carência que se estende à região, onde existem poucas unidades do género e as que há estão lotadas. A oferta no setor privado é inacessível à maioria da população.