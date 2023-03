Terreno usado como lixeira em Gaia revolta moradores

Bruna Silva Hoje às 21:28 Facebook

Para muitos moradores da Rua do Espinheiro, em Canidelo, Gaia, a vista diária é um terreno baldio cheio de lixo acompanhado pelo mau cheiro intenso. O cenário está a causar revolta. Contactada pelo JN, a Câmara de Gaia explicou que parte da parcela é municipal e a outra é privada. O Município garante que irá "irá assumir as necessárias diligências para que o proprietário privado em causa faça a limpeza do seu terreno".

Georgina Bastos, de 53 anos, vive ali há décadas e referiu que "nem sempre foi assim": na altura em que se mudou havia poucas habitações e nos terrenos não se acumulava lixo. Atualmente, queixa-se que os detritos "atraem gaivotas e ratazanas enormes" e que, perante a situação, a roupa que põe a secar fica rapidamente suja, tendo depois de "ir tudo para lavar outra vez".

A moradora sublinhou "que as pessoas têm que ter bom senso" e que o marido já se queixou à Junta de Canidelo, através de email. Questionada pelo JN, a Junta remeteu os esclarecimentos para o Município.