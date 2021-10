Trânsito cortado na Rua da Bélgica, em Gaia, a partir de terça-feira

Hugo Silva Hoje às 15:38 Facebook

A Rua da Bélgica, uma das vias mais utilizadas em Vila Nova de Gaia, vai estar fechada ao trânsito a partir de terça-feira, 2 de novembro, entre o entroncamento com as ruas Tenente Valadim e do Meiral (Quatro Caminhos) e a rotunda das ruas do Emissor e Sport Club de Canidelo. A restrição vai manter-se até ao dia 10 de dezembro.

A interrupção de trânsito é motivada pelos trabalhos de beneficiação do pavimento da Rua da Bélgica. A empreitada será executada pela empresa Construtora da Huíla - Irmãos Neves.

A Autarquia sugere que os camiões e os autocarros utilizem como percurso alternativo as ruas Tenente Valadim, do Espinheiro, Nova do Espinheiro, de Bustes e Sport Clube de Canidelo, nos dois sentidos.

Este impedimento dá-se no mesmo dia em que é encerrado ao trânsito, por um período previsto de 18 meses, o túnel de Santo Ovídio.