Transporte anfíbio no Douro começa a funcionar em junho

O transporte anfíbio, a ligar Crestuma ao Cais de Gaia, pelo rio Douro, vai entrar em funcionamento até ao final de junho, segundo adiantou, esta segunda-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.

A garantia foi dada pelo autarca, após a reunião de Câmara de Gaia para votar o relatório e contas de 2020 do Município, que foi aprovado, com os votos contra do PSD.

O veículo anfíbio, que pode andar na estrada e no rio, tem 52 lugares, parte da igreja de Crestuma e o tempo de viagem até ao Cais de Gaia está estimado em cerca de 35 minutos.

A frequência da carreira será de hora a hora e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, APDL, responsabiliza-se pelo acesso fluvial, podendo os passageiros usar o Andante.

O resto do percurso, por estrada, a partir do Cais de Gaia, para General Torres e a Avenida da República, poderá ser feito em "shuttles" criados pela Autarquia.

O relatório e contas, discutido em reunião extraordinária da Câmara e com um resultado favorável de 3,7 milhões de euros, foi aprovado, com os votos contra dos dois vereadores do PSD.