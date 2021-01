Transporte fluvial de Gaia interessa a Gondomar

Miguel Amorim Hoje às 20:44 Facebook

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, afirmou, esta segunda-feira, que o homólogo gondomarense, Marco Martins, "já mostrou interesse" na carreira fluvial no Douro.

Em Gaia, o Executivo aprovou o concurso público para a concessão do transporte anfíblio, a ligar Crestuma e o Centro Histórico, e o presidente do Município disse estar "convencido que vão surgir interessados portugueses e estrangeiros" para ficar com a ligação.

O anfíbio terá capacidade para 52 passageiros e fará o percurso entre Crestuma e o Cais de Gaia, pelo rio. Funcionará com o Andante.

Além de inovadora, a iniciativa pretende "poupar a EN222". Não está posta de parte a possibilidade de efetuar uma paragem pelo caminho. "Arnelas ou Avintes", admitiu o autarca sobre a hipótese em estudo.

O barco "foi testado na Holanda" e a duração prevista para a viagem rondará entre 35 a 40 minutos.

"Já fomos consultados por duas ou três empresas. Vamos ver como reage o mercado", completou, salvaguardando que a gestão dos portos fluviais passou para os municípios, o que confere margem de manobra caso Gondomar queira associar-se.

Eduardo Vítor Rodrigues confia no interesse dos privados, dado que o anfíbio, quando não estiver a fazer transporte público, pode servir para "fins turísticos".

No próximo mês, em Gaia, será aprovado o regulamento relativo aos cuidadores informais. Terá eficácia em março. Na prática, trimestralmente, os cuidadores receberão 150 euros, como complemento a outro apoio do Estado.

A partir de abril, os estudantes gaienses, entre os 13 e os 18 anos, terão passes grátis para viajar nos transportes públicos. No concelho, esta medida já se aplica aos alunos universitários.

Na reunião de Câmara, Duarte Besteiro, vereador do PSD, sugeriu a criação de vouchers para apoiar o pequeno comércio e a restauração locais, a exemplo do que o Município fez para as compras de Natal, tendo Eduardo Vítor Rodrigues acolhido bem a ideia, com o compromisso que iria estudar essa possibilidade.