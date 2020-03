Três pavilhões municipais vão acolher doentes do Hospital de Gaia

Carla Sofia Luz Hoje às 17:42 Facebook

Três pavilhões da Câmara de Gaia vão acolher doentes infetados pelo coronavírus do Hospital Eduardo Santos Silva. Os equipamentos serão transformados em enfermarias para tratar pacientes de menor gravidade, enquanto estão impedidos de regressar a casa.

A medida resulta de um acordo entre o Município e o Centro Hospitalar de Gaia-Espinho. Nesta primeira fase, a Câmara gaiense disponibiliza três pavilhões municipais, que ficam próximos da unidade hospitalar: os pavilhões de Vila D'Este, do Parque da Lavandeira e das Pedras. O hospital mobilizará os equipamentos e as equipas clínicas que acompanharão os doentes.

"Não há tendas em número suficiente no mercado para montar hospitais de campanha, como aquele que se encontra em funcionamento no Hospital de S. João, no Porto. Os pavilhões municipais cumprirão essa missão", explica Eduardo Vítor Rodrigues. O presidente da Autarquia sublinha que estas enfermarias destinam-se, sobretudo, a pessoas que apresentam sintomas ligeiros e tiveram um primeiro teste positivo à infeção por covid-19.

"Há um momento entre o primeiro e o segundo teste de confirmação em que os pacientes não podem ir para casa nem deixar o hospital, a não ser que vivam sozinhos. Essas pessoas poderão ficar nos pavilhões municipais. É uma solução de transição, enquanto aguardam para saber se estão verdadeiramente doentes por covid-19 ou não", indica ainda. Desta forma, libertam-se camas hospitalares para pessoas com infeções mais graves ou até outras patologias.

Por outro lado, também há médicos em contacto permanente com doentes infetados que se recusam a ir para casa, receando a contaminação dos familiares. Alguns clínicos já estão alojados na hospedaria do Parque Biológico. Como esse espaço dispõe apenas de 12 quartos, a Câmara de Gaia negociou e suportará a reserva de 30 quartos no Hotel Holliday Inn para acolher profissionais de saúde. Em caso de suspeita de infeção, também podem cumprir a quarentena nesses quartos.

Já a hospedaria municipal do Centro de Alto Rendimento foi disponibilizado aos bombeiros, que cumprem turnos de 24 horas. Assim, têm um espaço para descansar sem necessitarem de regressar a casa.

Dois locais para testes ao coronavírus

A partir desta sexta-feira, os dois pontos para a realização de despistagem de infeção por covid-19 estarão em funcionamento. Ambos são espaços de drive-thru, ou seja, o doente faz o teste dentro do seu carro. O serviço é prestado por dois laboratórios numa cooperação da Câmara de Gaia com a Administração Regional de Saúde do Norte.

Os testes são gratuitos, mas apenas poderá fazê-los quem tiver indicação clínica para tal. Só com prescrição médica, seja de clínico privado ou público. O primeiro posto será montado na Rua de 14 de Outubro, no parque de estacionamento em frente à esquadra da PSP de Gaia (perto da Avenida da República) e funcionará todos os dias, das 8 às 18.30 horas. O segundo ficará no parque de estacionamento do Outlet de Grijó e abre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas.

"O médico prescreve o teste e as pessoas são encaminhadas para os postos. Se o teste detetar a infeção por covid-19, terão de repeti-lo para confirmação. É uma tentativa de evitar que centenas de pessoas se encaminhem para a Urgência hospitalar", conclui Eduardo Vítor Rodrigues.