Três torres com 300 apartamentos vão nascer no Candal

São três torres com cerca de 300 apartamentos e vão nascer junto ao Estádio Rei Ramiro, no Candal, em Vila Nova de Gaia. O empreendimento Alive Riverside representa um investimento de 110 milhões de euros do grupo israelita Fortera, o mesmo que tem a cargo, por exemplo, o projeto Skyline, que fará nascer um hotel de cinco estrelas, habitação e um centro de congressos junto à Câmara de Gaia. A primeira fase do Alive Riverside ficará pronta em 2023.

O projeto das três torres no Candal insere-se no conceito Alive By Fortera, através do qual o grupo israelita pretende "revolucionar" a forma como se pensa a habitação, juntando-lhe uma série de novos serviços que vão de encontro às necessidades das pessoas, como espaços de partilha, de coworking, áreas de lazer para crianças, zonas para desporto, entre outros.

O primeiro projeto a avançar sob o conceito Alive by Fortera será o Alive Espinho, prédio habitacional com 84 frações e orçado em 15 milhões de euros.

Jardins da Seara

O concelho de Gaia, o mais populoso da Área Metropolitana do Porto, continua a centrar a atenção dos investidores. O grupo SPintos, de Paredes, também anunciou a construção de um empreendimento com 700 apartamentos na zona da Quinta da Seara.

Segundo o Jornal de Negócios, a obra dos Jardins da Seara arranca em abril e inclui também valências como espaços de coworking, de desporto, de convívio e para os mais novos. O investimento deverá superar os 100 milhões de euros.

Novo hotel

Também em Gaia, na Rua General Torres, próximo da ponte Luís I, vai nascer o "The Riverview, a Tribute Portfolio Hotel", da marca Marriott. Trata-se de um "projeto de requalificação urbana" localizado numa zona história, fruto de um investimento de 26 milhões de euros, diz a Mercan Properties. Esta unidade terá 70 quartos, piscina, bar e ginásio, e criará 21 postos de trabalho. Deverá abrir portas no primeiro trimestre de 2023.