Túnel da extensão da Linha Amarela do metro concluído

Troço subterrâneo liga Santo Ovídio à estação Manuel Leão e terminará em Vila D'Este, em Gaia.

A ligação em túnel desde Santo Ovídio à estação subterrânea de Manuel Leão, em Gaia, ficou concluída na manhã desta quarta-feira.

Os responsáveis pela extensão da Linha Amarela, de Santo Ovídio até Vila D'Este, presenciaram ao momento simbólico em que as máquinas de perfuração romperam a cápsula, vislumbrando-se luz ao fundo do túnel. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Tiago Braga, esteve no local a acompanhar os trabalhos. "É o primeiro túnel que escavamos em mais de 10 anos", afirmou.

Extensão a Vila D"Este da Linha Amarela inicia-se após a Estação de Santo Ovídio e desenvolve-se ao longo de aproximadamente 3,15 km, na qual se localizam as estações Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D"Este. Faz também parte do projeto um Parque de Material e Oficina, bem como os seus ramais de ligação. Será também construída uma via de resguardo para inversão de veículos/rotura de frequência a sul da estação de Santo Ovídio.

O traçado desta extensão desenvolve-se à superfície, em viaduto e enterrado em túnel. Melhorará o acesso a zonas com importantes componentes escolares, residenciais e de saúde, sendo o principal objetivo captar passageiros ao transporte individual.

Prevê-se com esta extensão da Linha Amarela (existe desde 2005) um acréscimo de procura estimado em mais de 20 milhões de passageiros/quilómetro no primeiro ano completo de operação e uma redução da emissão de CO2e de quase 2.300 toneladas no mesmo período. A sua conclusão está prevista até ao final de 2023.