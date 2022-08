Túnel do metro até ao Hospital de Gaia fica pronto este ano

Marisa Silva e Miguel Amorim Hoje às 18:47 Facebook

Após a conclusão do túnel que liga o viaduto de Santo Ovídio à futura estação Manuel Leão, em Gaia, a Metro do Porto revelou nesta terça-feira já terem sido escavados mais 400 metros em direção ao Hospital Santos Silva.

A ligação subterrânea até à unidade hospitalar, cujo término está apontado para o final deste ano, terá 650 metros de extensão e faz parte da continuação das obras de prolongamento da linha Amarela.



Os trabalhos para prolongar a linha, cujo trajeto liga atualmente o Hospital de S. João, no Porto, e Santo Ovídio, em Gaia, iniciaram-se em abril deste ano e deverão estar concluídos em 2024. Em Gaia, a empreitada vai permitir prolongar a viagem até à urbanização de Vila D"Este. A par dos cerca de dez mil moradores desta urbanização, a linha vai também servir o Hospital Santos Silva.



A extensão da linha Amarela iniciou-se após a estação de Santo Ovídio e desenvolve-se ao longo de aproximadamente três quilómetros com a criação das estações Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D"Este.



Tal como o JN deu conta, em termos de procura, os estudos realizados apontam para seis milhões de validações por ano, sendo que um habitante de Vila d"Este conseguirá chegar ao centro da cidade do Porto em cerca de 20 minutos.



A par do prolongamento da linha Amarela, em março deste ano, a Metro do Porto consignou também a empreitada de construção da linha Rosa, que ligará São Bento à Casa da Música, no Porto.



Seis quilómetros mais

No total, o prolongamento da linha Amarela e a construção da linha Rosa permitirão à empresa aumentar em seis quilómetros a sua rede. O investimento nas duas empreitadas é superior a 400 milhões de euros.