Túnel rodoviário de Santo Ovídio reabre em junho

O túnel rodoviário de Santo Ovídio, em Gaia, vai reabrir ao trânsito no próximo mês de junho. A previsão, em função do calendário da obra de extensão da linha Amarela até Vila d'Este, é de Pedro Quintas, o responsável pela empreitada.

"Temos como objetivo permitir a libertação da interdição da passagem inferior rodoviária em Santo Ovídio para o final de junho", adiantou, ao JN, Pedro Quintas.

A passagem subterrânea está fechada desde o início de novembro de 2021, com grande transtorno para os automobilistas. Mas, a construção do viaduto que ligará as estações de Santo Ovídio e de Manuel Leão, bem como a instalação dos respetivos pilares ao longo do traçado, obrigaram a interromper o trânsito, nos dois sentidos, que passava sob a rotunda de Santo Ovídio.