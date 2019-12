Um morto em naufrágio de barco de pesca em Gaia

Hoje às 09:39, atualizado às 09:53 Facebook

Uma embarcação de pesca artesanal naufragou, esta quarta-feira, ao largo da Praia da Aguda, em Gaia, com duas pessoas a bordo. Um homem com cerca de 50 anos morreu e o outro foi resgatado com vida.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou ao JN que uma pessoa morreu no acidente, ocorrido por volta das 8.30 horas. O outro naufragado foi resgatado com vida, tendo recusado ser transportado ao hospital.

Ao local, acorreram elementos dos Bombeiros Voluntários da Aguda, estando "outros meios a caminho", nomeadamente da autoridade marítima.