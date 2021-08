Uma casa de brincar para a Aldeia SOS de Gulpilhares

Ana Matos e Diana Teixeira Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

"Love in a Box" e "Associação JN Solidário" uniram-se e ofereceram espaço que permite dar asas à imaginação.

Num local que é porto de abrigo de 15 crianças, uma casa de brincar vai adoçar os sonhos e as fantasias dos mais novos. O projeto da "Casa da Árvore", que está a nascer na Aldeia de Crianças SOS de Gulpilhares, em Gaia, resulta de uma parceria entre a "Associação JN Solidário" e a empresa "Love in a Box".

Daniel Lucas, diretor da instituição de apoio infantil e juvenil, considera que "uma casa de madeira vai ser muito interessante para as crianças brincarem" e crescerem com a ajuda da imaginação. Nas habitações da Aldeia SOS vivem 10 rapazes e cinco raparigas, com idades compreendidas entre os seis e os 18 anos.

As Aldeias de Crianças SOS têm como missão proteger crianças e jovens que perderam a sua família ou estão em risco de a perder. Em Portugal, a associação existe há mais de 50 anos e conta com três espaços: em Cascais, em Gulpilhares (Gaia) e na Guarda. Anualmente, apoia mais de 400 crianças e jovens e 190 famílias biológicas, de forma a prevenir a retirada das crianças aos parentes.

A "Casa da Árvore" será uma mais-valia para os residentes de Gulpilhares. Pintado em tons pastel de azul, verde e amarelo, o novo espaço contém dois baloiços, um escorrega, uma rampa para escalar e escadas que dão acesso às quatro paredes de um mundo de fantasia. Para além da casa, as crianças e jovens foram surpreendidas com a oferta do seu nome em letras de madeira.

Parceria produtiva

A "Love in a Box", empresa portuguesa nascida em 2020, dedica-se à produção de parque infantis e foi a responsável pela produção e construção da "Casa da Árvore". "Sempre foi nosso desejo fazer uma grande família feliz", afirmou Susana Silva, responsável da marca. "Escolhemos a Aldeia SOS, pela particularidade de cada criança viver numa casa", acrescentou. A ideia surgiu no seio da Associação JN Solidário, fundada em agosto de 2017. Trata-se de uma instituição criada com a finalidade de promover a entreajuda. Em colaboração com empresas e particulares, tenta colmatar as dificuldades de quem mais precisa.

PUB

Detalhes

Trabalho

A Associação Aldeias SOS está presente em 136 países com programas de cuidado alternativo, prevenção, emergência, saúde e educação, e foi nomeada 14 vezes para o Prémio Nobel da Paz.

Apoiar

Qualquer pessoa pode ajudar através de donativos ou tornando-se um dador mensal, denominado Amigo SOS. Estes donativos podem ser feitos através do website ou das equipas de rua. Outros bens, como alimentos não perecíveis, artigos de higiene e limpeza para casa também podem ser doados.