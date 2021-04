Uma PATA maior para acolher cães e gatos em Gaia

Marta Neves Hoje às 07:51 Facebook

Plataforma de recolha inaugurada esta sexta-feira. Há mais adoções de animais no Grande Porto.

A pandemia e o confinamento obrigatório fizeram aumentar as adoções de animais no Grande Porto. Com regras apertadas na hora de sair de casa, nunca como agora se vê tanta gente a passear os animais de estimação. Face a esta realidade, que já vem de 2020 e continua neste ano, também as autarquias têm procurado criar melhores condições nos centro de recolha animal ou até mudar para novas instalações.

Como foi o caso do Porto, que em abril de 2020 mudou o centro de recolha animal para Campanhã. Já Valongo vai ampliar o centro veterinário municipal, devendo as obras avançar até junho. Matosinhos está ultimar a ampliação das suas instalações, enquanto Gondomar tem previsto começar a construir uma casa nova para os animais até ao final do ano em Covelo. Quatro exemplos de um trabalho também concretizado noutros municípios da região.