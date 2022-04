Uniões de freguesias deliberam reunir com população para decidir sobre desagregação

Em todas as uniões de freguesias de Gaia, criadas em 2013, o resultado das assembleias de sexta-feira, à noite, foi igual: aprovação, por unanimidade, da proposta de auscultação da população, tendo em vista a desagregação.

"Será agora aberto esse período, para ouvir as pessoas. Serão feitas reuniões descentralizadas para saber se querem que continue tudo na mesma ou preferem a desagregação", adiantou o vereador Dário Silva, que está a seguir este processo e não excluiu a "hipótese de ser realizado um referendo".

"Tudo será explicado, incluindo que os atuais presidentes das juntas não serão recandidatos por limite de mandatos, à exceção de Alexandra Amaro, que só recentemente assumiu a a liderança em Mafamude/Vilar do Paraíso [em março, João Paulo Correia, o anterior presidente, foi nomeado secretário do Estado da Juventude e do Desporto]", referiu.

São sete as uniões de freguesias gaienses que poderão ser desagregadas: Gulpilhares/Valadares, Serzedo/Perosinho, Grijó/Sermonde, Santa Marinha/Afurada, Pedroso/Seixezelo, Sandim/Olival/Lever/Crestuma e Mafamude/Vilar do Paraíso.

Segundo o vereador Dário Silva, até setembro as assembleias das uniões de freguesias têm de votar sobre se avançam para a desagregação. Depois, será a vez da Assembleia Municipal proceder a uma segunda votação, antes da documentação ser enviada para a Assembleia da República.