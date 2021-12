Vacinação nas Devesas transferida para os bombeiros de Coimbrões em Gaia

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai transferir, na terceira semana de janeiro, o centro de vacinação das Devesas, instalado na central dos CTT, para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.

O encerramento de um centro coincidirá com a abertura do outro, garantiu a autarquia, liderada por Eduardo Vítor Rodrigues.

A transferência de local do centro de vacinação vai ampliar a capacidade de inoculação permitindo, assim, abranger um maior número de utentes por dia, explicou.

Isto concretizar-se-á através do aumento do número de boxes de administração da vacina contra a covid-19, que serão 20, e da área de recobro.

"Também o conforto da área de receção e acolhimento dos utentes será melhorado", sublinhou a câmara.

O centro de vacinação das Devesas abriu a 3 de novembro, substituindo aquele instalado no Pavilhão das Pedras, encerrado na sequência do início do ano letivo e da atividade desportiva no concelho.

Além deste centro, Vila Nova de Gaia tem outro a funcionar em Grijó.