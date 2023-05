Valadares pede ao bispo do Porto um padre a tempo inteiro

João Nogueira Hoje às 18:58 Facebook

O movimento cívico "Valorizar vencer Valadares", em Gaia, vai promover uma petição, que será enviada em forma de carta aberta ao bispo do Porto, D. Manuel Linda, a pedir um padre a tempo inteiro para a paróquia.

De acordo com um comunicado, a missiva estará disponível para ser assinada pelos valadarenses no sábado e no domingo. Em seguida, será enviada ao bispo.

Até 2019, diz o movimento, Valadares teve pároco a tempo inteiro. A partir de setembro desse ano, o pároco passou também a ser responsável por Vilar do Paraíso, freguesia vizinha.

O movimento afirma que a falta de um padre a tempo inteiro prejudica as duas comunidades. "A paróquia de Valadares tem uma população estimada em 15 mil habitantes. Ficamos com um padre para duas paróquias de elevada dimensão", explica.

"Foi resolvido um problema duma outra localidade, sacrificando Valadares. Uma medida que devia ser transitória, corre o risco de ser definitiva, o que não é passível da nossa concordância", pode ler-se na carta.

"Quando a maioria de um povo, insatisfeito com a atual situação pede-lhe generosamente um diálogo, ele deverá ser aceite. Oxalá tudo se dilua num sadio entendimento que não qualificaríamos de rebelde, mas de responsável, de bem-mandado e não desobediente", apela o movimento ao bispo do Porto.

Na carta, o movimento também expressou os problemas que a Igreja atravessa e a necessidade "urgente de um rejuvenescimento".