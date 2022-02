Valadares sai em defesa do Valadarinhos

Almiro Ferreira Hoje às 19:42 Facebook

Movimento de cidadãos alerta para a poluição do rio que atravessa a freguesia de Vila Nova de Gaia e que desagua no Atlântico.

A manifestação pela defesa do rio do Paço estava marcada e prometia mobilização, mas, à hora combinada, pelas 11 deste sábado, apareceram só três ativistas do movimento de cidadãos "3 V - Valorizar, Vencer, Valadares", que apelou ao protesto contra a poluição do também chamado rio Valadarinhos.

"As pessoas gostam muito de mandar bitaites no Facebook, mas, depois, não aparecem", disse Armindo Costa, fundador do 3V, que denuncia "focos de poluição" não identificados.