Vereador "histórico" arrasa candidatura do PSD à câmara de Gaia

Hugo Silva Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Firmino Pereira, vereador do PSD na Câmara de Gaia durante 28 anos e que chegou a ser vice-presidente da autarquia nos mandatos de Luís Filipe Meneses, arrasa a candidatura do partido nas próximas autárquicas, considerando que Cancela Moura é uma "escolha infeliz".

"Se apoiasse Cancela Moura era hipócrita. Se não dissesse nada era desatento em não alertar os gaienses para esta personagem que não tem o mínimo de credibilidade", dispara Firmino Pereira, político com mais de 40 anos de militância social-democrata.

O antigo dirigente nacional entende que o PSD, nestas autárquicas, teria o "enorme desafio de construir uma hipótese de alternativa e de apresentar um projeto ambicioso aos gaienses", mas que optou por um "repetente sem brilho", que nas últimas eleições "teve o pior resultado de sempre em termos de mandatos". Com um discurso violento, Firmino Pereira considera que Cancela Moura tem um "projeto pessoal, egoísta e destruidor", sublinhando que o atual líder da Concelhia tudo fez para deitar por terra a escolha de António Oliveira, candidato que foi anunciado mas que acabou por desistir.

"Cancela Moura já destruiu muito e com esta "nova" oportunidade do PSD, dado o seu estilo pouco confiável e truculento, vai encarregar-se de destruir o pouco que ainda falta", acrescenta Firmino, que também não poupa o presidente do partido.

"Rui Rio deixou passar o nome de Cancela Moura já a fazer contas nas poucas centenas de militantes do PSD de Gaia de que, em janeiro de 2022, vai precisar nas eleições diretas internas para se manter na liderança do PSD", afirma. "Rui Rio, por tática de ter o aparelho do PSD de Gaia que ele tanto diz odiar, preferiu ter falta de comparência do PSD às eleições autárquicas em Vila Nova de Gaia, sujeitando-se a aprovar Cancela Moura", acrescenta.

Firmino Pereira foi vereador do PSD que mais tempo esteve em funções na Câmara de Gaia: 28 anos, 16 como poder, chegando a vice-presidente, e 12 como oposição. Foi também líder da Concelhia de Gaia, dirigente nacional do PSD, deputado na Assembleia da República.

Contactada pelo JN, a candidatura de Cancela Moura preferiu não comentar.