Incêndio destrói viatura estacionada e propaga-se a anexos, em Arcozelo, Gaia.

Uma viatura que estava estacionada num coberto anexo a uma casa na Rua do Ribeiro, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, ficou, na manhã desta quinta-feira, totalmente destruída por um incêndio, cujas chamas se propagaram a uns anexos.

Desconhecem-se as causas do incêndio que não causou vítimas. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Aguda, com três viaturas e 10 elementos, e a GNR de Arcozelo.