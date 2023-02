Videovigilância em Gaia terá sistema de alarme

João Nogueira Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O sistema de videovigilância em Gaia deverá incorporar equipamentos de monitorização e de alarme, "o que vai permitir detetar níveis de risco por antecipação e, por consequente, pré-posicionar as forças de segurança numa atuação preventiva", segundo declarou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, na cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre o Ministério e a Câmara, esta sexta-feira à tarde.

O número de câmaras e o valor desta instalação "é um trabalho que vai ser desenvolvido pela Autarquia e os serviços do Ministério, em comunicação com a Comissão de Proteção de Dados", acrescentou o ministro, que salientou a "eficiência fundamental" do equipamento no caso recente das agressões em Olhão, no Algarve.

Para além do investimento no sistema de videovigilância, o acordo prevê a construção de 80 habitações, em terrenos com 14 mil metros quadrados, na Rua Heróis do Ultramar, destinadas a jovens militares da GNR.

Afirmando que a medida garantirá atratividade na área da segurança, o governante referiu que a Câmara de Gaia desempenha um papel crucial neste processo. "A Autarquia está do lado das soluções. Coopera e compromete-se a atribuir condições às futuras forças de segurança que ocupem aquele local", disse.

PUB

Dando nota do esforço que o Município tem encetado, o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, considerou que o projeto residencial é uma conquista para toda a Área Metropolitana do Porto: "Mesmo perante a escuridão, nós tentámos acender um fósforo. Através da articulação com várias entidades, atendemos ao apelo geral da construção de habitação acessível para a GNR".

Eduardo Vítor Rodrigues destacou os investimentos já realizados pela Autarquia na área da segurança, como no quartel da GNR de Arcozelo e no posto de Avintes, acrescentando a obra em fase de conclusão da Divisão da PSP.

Cada uma das seis associações de bombeiros voluntários do concelho recebe anualmente um apoio de 60 mil euros, verba à qual se soma o investimento nas respetivas instalações, assinalou ainda o presidente da Autarquia.