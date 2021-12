Vila Nova de Gaia mantém tarifa da água e saneamento para 2022 sem aumentos

JN/Agências Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, revelou que não pretende aumentar a tarifa da água e do saneamento para 2022, mantendo os preços atuais.

A proposta da maioria, que vai ser discutida e votada na reunião do executivo municipal na segunda-feira, propõe a "manutenção, sem aumentos para 2022, das tarifas para os serviços de abastecimento de água e saneamento, apesar da evolução de preços decorrentes da inflação".

Além disso, a autarquia, liderada por Eduardo Vítor Rodrigues, quer manter os tarifários especiais - tarifa social e tarifa familiar - com alargamento dos consumos tendo em conta o número de elementos que compõem o agregado familiar, salvaguardando-se a acessibilidade económica aos serviços por parte da população.

Também a tabela para aplicação de um agravamento à tarifa de utilização do efluente industrial, em função do grau de incumprimento dos valores máximos de concentração, vai manter-se inalterável.

Contudo, a esta tabela foram acrescentados alguns parâmetros que faltavam e são tidos como "relevantes", nomeadamente o pH e a condutividade enquanto indicadores da presença de substâncias poluentes e com impacto na degradação das infraestruturas de transporte.