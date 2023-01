Visitas às caves em Gaia voltam a superar o milhão

Marcas de vinho do Porto recuperaram visitantes em 2022, após os tempos de pandemia. Há otimismo para este ano e da Ásia chegam sinais de retoma.

As caves de vinho do Porto, em Gaia, voltaram a superar o milhão de visitantes, em 2022, recuperando do recuo dos dois anos anteriores, na pandemia, em que a fasquia baixou drasticamente [ver quadro]. O ano passado terminou com cerca de 1,25 milhões de visitas, ainda assim aquém de 2019, o ano recorde, com mais de 1,3 milhões de turistas.

Para 2023 há confiança e o mercado asiático começa a dar sinais de retoma, embora esse processo vá demorar o seu tempo. "Levando em consideração a conjuntura de crise, nomeadamente o período pós-covid, a guerra na Ucrânia e a inflação, a evolução foi bastante positiva", avalia a Associação de Empresas de Vinho do Porto (AEPV) os últimos números.