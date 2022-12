Visitas para surdos em dois espaços museológicos de Gaia

Vai ser assim todos os meses. O Convento Corpus Christi e a Casa-Museu Teixeira Lopes, em Gaia, passaram a ser espaços de fruição cultural também para surdos, com visitas orientadas por uma tradutora de língua gestual portuguesa. A próxima está agendada para dia 17.

Por coincidência, em agosto o Conselho Internacional de Museus aprovou uma nova definição de museu, acrescentando-lhe conceitos como acessibilidade e inclusão. Mas já antes disso a Câmara de Gaia planeava criar um calendário de visitas orientadas naqueles que são os espaços culturais mais procurados, entre os que têm gestão municipal. Depois de algumas tentativas falhadas por falta de inscritos, a iniciativa pôde por fim avançar.

Fundamental aqui é a parceria com a Associação de Surdos do Porto, que disponibiliza uma pessoa para fazer a tradução. O JN acompanhou o primeiro grupo que foi à Casa-Museu Teixeira Lopes, onde os conhecimentos sobre a obra do artista se misturaram com histórias contadas por algumas participantes, que viram as suas memórias avivadas pelas esculturas.