Vive em tendas junto à casa onde morava em Gaia

João foi despejado há dois anos. Segurança Social e Câmara dizem que recusa alternativas ao alojamento.

De improviso, João montou um abrigo com tendas, carpetes e guarda-sóis. O homem, de 62 anos, vive há dois anos na rua e atualmente ocupa um descampado no parque de estacionamento em frente ao Pavilhão das Pedras, em Gaia. O aparato não deixa ninguém indiferente, designadamente os condutores que se dirigem ao espaço para receber a vacina contra a covid-19. A Segurança Social e a Câmara de Gaia garantem ter apresentado várias soluções de alojamento, mas nenhuma delas foi aceite. A Autarquia acrescenta que "o munícipe em questão não tem pedido de habitação [social] ativo".

O homem diz que escolheu aquele local por ter sido despejado, em 2019, do apartamento onde vivia com a mãe, a poucos metros dali, para onde foi depois do divórcio. Com a morte da mãe, a dificuldade em encontrar emprego a seguir ao fecho da empresa têxtil onde trabalhava e o fim do subsídio de desemprego, resta-lhe o rendimento social de inserção: 189 euros.