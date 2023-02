Zoo de Santo Inácio em Gaia bate recorde de visitantes

O Zoo de Santo teve, em 2022, o melhor ano de sempre, registando mais de 212 mil visitantes, a uma média diária de 580. A maioria reside no Grande Porto, mas também há gente de Braga, Viana do Castelo, Guimarães, Viseu, Aveiro e Coimbra, sendo que os espanhóis já representam 9% do total de visitas ao espaço em Avintes, Gaia.

"Comparando os últimos cinco anos, o número de visitantes ao Zoo Santo Inácio aumentou em 34%", congratula-se a diretora, Teresa Guedes, atribuindo o sucesso do "maior e mais verde zoo do Norte" à valorização cada vez maior do contacto com a natureza e às experiências proporcionadas aos visitantes.

Nesse contexto, ganha destaque a "primeira exposição de luzes realizada num parque zoológico em Portugal", que convida as pessoas a percorrerem um percurso de um quilómetro com mais de 500 figuras de animais e plantas iluminadas. "Esta iniciativa, que se estende até ao dia 26 de fevereiro, desafia os visitantes a passarem o dia no zoo e a deixarem-se ficar até ao cair da noite", assinala.