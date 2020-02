Zoo Santo Inácio com novo habitante

E.P.C. Hoje às 10:13 Facebook

Uma hiena malhada nasceu no Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, após um período de quatro meses em gestação.

É a primeira vez que nasce uma hiena malhada no Zoo Santo Inácio. A cria nasceu em outubro, e após quatro meses de gestação, já está com a família. A mãe Buyah e o pai Dave já estão com a filha para terem os primeiros cuidados parentais..

Em Portugal, este é o único Zoo onde é possível de observar esta espécie. Apesar de não estarem em risco de extinção, com o aumento da caça em África e com as mortes por envenenamento em zonas não protegidas, o número de hienas malhadas tem vindo a diminuir.

Estes animais podem ter cor amarela, cinzenta, cor de areia, e apresentam manchas pretas espalhadas pelo corpo.

O Zoo Santo Inácio dá assim um passo em frente na sua missão, que passa por uma conversão das espécies de animais através de um nascimento de uma nova linhagem genética, garantindo dessa forma a diversificação da espécie.