A associação de proteção animal Os Patudos Solidários, com sede em Abrantes, Santarém, promove esta quinta-feira uma Dádiva de Sangue Felino, numa parceria com o Banco de Sangue Animal.

A ação decorre entre as 10 e as 18 horas, na loja Spa do Pet, na Rua Cidade das Caldas da Rainha nº 44, em Abrantes, sendo que os interessados deverão inscrever-se através do seguinte email: ospatudossolidarios@gmail.com.

