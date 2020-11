Abrantes: Centro Social do Pego conta com 80 casos positivos de covid-19

Hoje às 16:00 Facebook

O surto de covid-19 no lar do Centro Social do Pego, em Abrantes, Santarém, contabiliza neste momento 60 utentes e 20 trabalhadores da instituição que testaram positivo ao novo coronavírus, informou esta terça-feira o presidente da Câmara Municipal.

Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal, disse ainda que um funcionário do centro de dia da instituição testou positivo o que obrigou a testar "todos os utentes". O Centro Social do Pego tem três estruturas: lar, centro de dia e jardim de infância.

Durante a reunião de executivo, o autarca informou que os exames de diagnóstico confirmam que atualmente são "cerca de 60 utentes e cerca de 20 trabalhadores" com teste positivo para SARS-CoV-2, representando esta situação o caso "mais mediático e flagrante" do concelho de Abrantes e que "obrigou a diferentes intervenções" incluindo "uma reunião de emergência da Comissão Restrita da Proteção Civil".

