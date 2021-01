Abrantes: Feira de São Matias cancelada devido à pandemia

Hoje às 17:33 Facebook

A Câmara Municipal de Abrantes, em Santarém, decidiu cancelar a secular Feira de São Matias em 2021, com data agendada para fevereiro.

Devido à pandemia de covid-19, a responsável pela Saúde Pública da sub-região do Médio Tejo considerou não existirem condições para a concretização da feira este ano, deu conta o presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos.

A tradicional Feira de São Matias não vai animar o espaço do Aquapolis Sul, nas margens ribeirinhas do Tejo, em Abrantes, em fevereiro. A chegada dos carrosséis e outros divertimentos, as barracas de quinquilharia, os bares e as rulotes de farturas e algodão doce é adiada para outro momento ou não chega de todo em 2021.

