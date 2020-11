Abrantes: projeto "Adota um Avô" alarga-se ao Natal com postais e solidariedade

Hoje às 16:23 Facebook

Primeiro surgiu o projeto "Adota um Avô" durante o confinamento inicial na sequência da pandemia de covid-19, e agora, nesta segunda vaga, com o número de infetados pelo novo coronavírus a crescer revelando um cenário ainda mais preocupante, a equipa responsável pela iniciativa volta a não esquecer "os que mais precisam", avançando com o projeto incrementado e enquadrado no Natal.

Neste "Adota um Avô - Especial Natal" cada jovem vai escrever um postal de Natal para um idoso (ou mais) que está num lar. A ideia surgiu pensando "sempre em segurança" devido à pandemia de covid-19" e como os idosos estão fechados nos lares pensámos nos postais. O texto escrito é da autoria de cada um dos voluntários. Só pedimos para usarem mais imagens e letras grandes", refere Teresa Valente, mentora do projeto social e solidário.

