Buscas por homem desaparecido no rio Zêzere

Maria Anabela Silva Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Abrantes, com o apoio dos bombeiros locais, está a fazer buscas no rio Zêzere para tentar encontrar um homem que desapareceu, domingo ao início da noite, quando passeava de barco na albufeira de Castelo de Bode.

Ao que o JN apurou junto da GNR, no terreno encontram-se equipas de mergulhadores, apoiadas por drone.

Segundo António de Jesus, comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, o alerta foi dado pelas 20.38 horas de domingo, dando conta de "uma senhora em pânico a pedir ajuda, porque o companheiro tinha caído à água e desaparecido".

PUB

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a embarcação junto à margem do Zêzere, sem ninguém a bordo, "com o motor ligado e as luzes acesas".

Os mergulhadores dos bombeiros ainda fizeram "uma pequena busca", mas os trabalhos tiveram de ser suspensos devido ao cair da noite, explicou o comandante.